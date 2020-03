Dirección del Trabajo por dictamen que permitiría a empleadores no pagar sueldos: "La idea siempre es promover la estabilidad del empleo"

20:05 Desde el organismo, Camila Jordán, sostuvo que con el fin de que no haya una "suspensión", es que "se establece que las partes acuerden medidas alternativas". Y en este sentido, comentó que el teletrabajo "debe ser un acuerdo entre trabajador y empleador, en la medida que la función lo permita y exista la posibilidad de hacerlo".

Polémica ha generado el dictamen de la Dirección del Trabajo, emitido durante esta jornada, donde se plantea que aquellos trabajadores que no logren ingresar al lugar de trabajo o sus faenas, no tendrían derecho a remuneración. Todo esto, en el marco de la cuarentena total que se ha establecido para siete comunas de la Región Metropolitana.

En el documento, se sostiene que "respecto de los trabajadores que, con ocasión de dicha orden, de autoridad o toque de queda, no ingresaron a prestar servicios, corresponde concluir que no habiendo estado a disposición del empleador, éste no se encuentra obligado al pago de las respectivas remuneraciones".

Y agrega que "por cuanto la circunstancia de la fuerza mayor ha impedido los efectos normales del contrato de trabajo según lo expresado precedentemente, lo que no obsta a que las partes pacten, de común acuerdo, la recuperación del turno a tiempo no laborado".

El contenido del documento generó una serie de dudas, a las que se refirió más tarde Camila Jordán, directora de la Dirección del Trabajo“L, quien sostuvo que este tercer dictamen emitido por el organismo "si uno lo mira en conjunto la idea siempre es promover la estabilidad del empleo y que no haya suspensión del mismo”.

"Y por eso se establece que las partes acuerden medidas alternativas. En ese sentido quiero recalcar el compromiso de la dirección del trabajo con respecto a la protección de los derechos del trabajador", añadió.

Además, insistió en que "el coronavirus no es una causal válida para promover el despido por fuerza mayor del trabajador”.

Y en cuanto a las alternativas, la directora argumentó que "la posibilidad del teletrabajo debe ser un acuerdo entre trabajador y empleador, en la medida que la función lo permita y exista la posibilidad de hacerlo, básicamente lo tienen que determinar ellos".