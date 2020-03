Pago de remuneraciones: Gobierno dijo que dictamen de la DT refleja la ley actual

08:13 La portavoz, Karla Rubilar, dijo que el Congreso tramita un proyecto que corrige el que los empleadores puedan no pagar las remuneraciones a los trabajadores que no puedan cumplir sus funciones. Además recordó que no puede haber desvinculaciones producto de la emergencia sanitaria.