Ministra del Trabajo asegura que “no podemos obligar a los empleadores a pagar sueldos”

Tras la polémica causada por el dictamen de la Dirección del Trabajo (DT), que establece que los empleadores no están obligados al pago de las remuneraciones por funciones no cumplidas a causa de la pandemia por coronavirus, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, recalcó que no existe actualmente una manera de obligar a pagar a los trabajadores.

La autoridad dijo que "un empleador que no puede pagar las remuneraciones, porque está sin ingresos es un drama, y no tenemos la forma de como obligar al empleador (...) estoy pensando en los transportistas escolares, no sé si los padres van a pagar durante el mes de abril el transporte porque todo el mes de marzo no fueron trasladados".

En la misma línea agregó que “en esos casos se suspende la obligación de pagar los ingresos, salvo que las partes hayan podido llegar a un acuerdo que sea más ventajoso para el trabajador".

Las declaraciones se produjeron en la sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, donde, además se votó enviar un oficio al Presidente de la República para que quede sin efecto el dictamen aludido. Además en la instancia se solicitó la salida de la directora del Trabajo, Camila Jordán.