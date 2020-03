Presidenta del Colegio Médico respondió crítica de María José Hoffman: "Mala leche"

Hace un par de días la diputada UDI compatió una imagen donde crítica a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, por convocar a la marcha del 8M exponiendo a mujeres al contagio de coronavirus.

La profesional de salud respondió esta dura crítica y expresó en una entrevista al programa Mentiras Verdaderas que "falso, falso, falso. He leído a algunos de mis queridos bots que me persiguen en Twitter. Le mando saludos a todos y todas, pero la verdad es que esta es una marcha donde no estábamos en las distintas fases de transmisión comunitaria, así que no tiene sentido con las acciones que se plantea. Les quiero recordar que el primer caso era hombre, jajá"

Además, manifestó que "vi la publicación de la diputada y hay que intentar no confundir a la ciudadanía en ese sentido. Le mando a ella un tremendo abrazo, pero también la invito cuando quiera al Colegio Médico para mostrarle las curvas y explicarle que no estábamos en la fase comunitaria, que estas marchas fueron autorizadas y que posterior a esta marcha hubieron varias actividades gubernamentales donde también reunieron a una multitud de personas. Así que utilizarlas en ese sentido me parece un tanto desleal y le pediría a la diputada poder ir a visitarlos".

"Mala leche el Twitter igual. Y eso que me he comunicado con varias personas, con la presidenta de la UDI, y espero comunicarme con ella porque creo que hay un grado de confusión. Echarle la culpa a la marcha de 8M… no había riesgo de contagio, concluyó Siches.