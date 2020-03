"Paro de teclados": Estudiantes de U de Chile no se conectarán a clases online

Esta tarde la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider confirmó que los alumnos de la casa de estudios acordaron mediante una votación online, el paralizar las actividades estudiantiles, evitando conectarse a las clases virtuales y actividades académicas.

Según la dirigente estudiantil "hubo una amplia participación y la mayoría sustantiva de las y los estudiantes aprueba la movilización”. De esta forma, el paro se mantendrá por una semana, momento en el que volverá a ser votado.

Entre las razones que llevaron al paro, se encuentra el hecho de que, según estudiantes, hay jóvenes que no cuentan con internet, ni con un computador para realizar las clases online que se estaban llegando a cabo. En ese contexto, Schneider señaló que "la paralización es para que no empiece el año académico y no dejemos atrás a compañeros que no tienen las condiciones para acceder (a las clases)".

De esta forma, la Federación exige “garantizar las condiciones materiales para que todos los estudiantes puedan acceder a estas clases online, garantizar becas de internet, becas a estudiantes que no tienen computador propio, que hoy día sus padres tienen que teletrabajar y por tanto no tienen acceso a esta plataforma".

La casa de estudios ya había hecho entrega de una beca de internet a los alumnos necesitados, que consistía en otorgar un chip de celular con conexión por seis meses, Algo a lo que la Federación respondió recalcando que "todavía no hay una garantía, por ejemplo, para estudiantes que no tengan su computador propio".

Otra de las exigencias de la FECh es el congelamiento de las matrículas y una rebaja sustantiva de los aranceles, esto, a través de un “subsidio o un fondo de emergencia" para universidades públicas, el cual debería venir desde el Mineduc.

En esta línea la Schneider explicó que “las familias no podemos soportar los costos de esta crisis, pero tampoco puede significar que las instituciones se precaricen, y eso implica que el Ministerio de Educación tiene que tomar cartas en el asunto. Ésta es una crisis sanitaria sumamente grave y éste es el momento de invertir fondos de emergencia".

Mientras que al referirse a cómo se realizará el paro, comentó que “es un paro de teclados, donde no vamos a asistir a las actividades docentes, y también una adhesión simbólica a estas demandas". Además, mencionó que ya se está dialogando con las autoridades del establecimiento para tratar los puntos exigidos, aprovechando la instancia para invitar al Mineduc a la discusión.