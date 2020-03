Ministro de Agricultura contradijo a gremio y afirmó que "el pan no debería subir más de 3%"

En una converación con Emol, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, se refirió a la proyección del precio del pan que informó la Asociación Gremial de Industrias del Pan que sería de un alza de 20%.

El titular de la cartera contradijo dicha proyección y aseguró que el precio del pan no debería tener una alza superior al 3%.

Walker aseguró que "El precio del pan no debería subir más de un 3%" y explicó que la importancia de revisar el costo de la harina, mano de obra y la energía e insumos.

"Si la harina le subió un 9,6% al panadero y la harina representa un tercio del costo del pan, al final debiera tener un 3% de mayor costo que el año anterior, eso es todo", señaló.

Además, hizo un llamado a los consumidores para que mantengan la calma, pues el país tuvo una buena producción de trigo. "Entonces vemos que razones mayores para aumentar el precio del pan no tenemos, lo único que no sabemos bien es cómo se va a mover el costo de la mano de obra, pero la energía, ya sabemos que el costo del petróleo ha bajado prácticamente a la mitad y este no es un costo menor para el panadero, ya que es un tercio", aseveró Walker.