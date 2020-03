Presidenta de la CUT tras dictamen de la Dirección del Trabajo: "Raya en la ilegalidad"

20:59 "No hay que descartar otras acciones legales que le pongan freno a esa actitud", señaló la timonel.

Esta jornada la Central Unitaria de Trabajadotes (CUT) ingresó una reconsideración a la Dirección del Trabajo para que deje sin efecto el dictamen que establece que está permitido exonerar obligaciones de contratos laborales durante la cuarentena por coronavirus.

En dicho documento apunta que si un trabajador no puede prestar servicios, el empleador no está obligado a pagar su remuneración y que el Covid-19 no es "causal válida" para despedir a una persona por fuerza mayor.

Por lo que la presidenta de la CUT, Barbara Figueroa, señaló que el escrito "a nuestro juicio, raya en la ilegalidad, porque la Dirección del Trabajo no es la llamada a suplir aquello que la legislación no contempla".

"No puede ni debe la Dirección del Trabajo ser un instrumento que va más allá del rol que le compete, que es fiscalizar, que es controlar el cumplimiento de los derechos. Por lo tanto, en ese sentido además creemos nosotros que no hay que descartar otras acciones legales que le pongan freno a esa actitud", concluyó