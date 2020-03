Ministra Rubilar señaló que las críticas al Gobierno "desvían del foco" e hizo un llamado a "cuadrarse detrás de una sola voz"

10:35 La vocera se refirió a las críticas que ha recibido el Gobierno por el arriendo de Espacio Riesco como hospital de campaña, y llamó a "parlamentarios, alcaldes, gremios, académicos, etc., es a cuadrarse detrás de una sola voz y de una sola estrategia"

La ministra vocera, Karla Rubilar, se refirió este lunes a las críticas que ha recibido el Gobierno por el arriendo de Espacio Riesco para enfrentar la emergencia por el coronavirus.

Rubilar tuvo una conversación con Canal 24 Horas donde manifestó que "necesitamos en este momento que nada nos desvíe del foco que es salvar vidas. En ese contexto, hemos visto críticas extremadamente duras e injustas respecto de la labor que estamos realizando como Gobierno que finalmente nos desvía del foco que ha permitido superar las pandemias en el pasado".

"nos gustaría ver más que la crítica al respecto de si hay un arriendo o no, ver cómo nosotros nos vamos a ir preparando para tener antes de llegar al invierno casi 2.000 mil camas en un lugar extremadamente bien equipado como es Espacio Riesco", añadió.

Además la portavoz hizo un llamado a las autoridades políticas para "cuadrarse detrás de una sola voz".

"Queremos lugares que permitan la dignidad y la buena atención de las personas y en ese contexto, el llamado que le hacemos a parlamentarios, alcaldes, gremios, académicos, etc., es a cuadrarse detrás de una sola voz y de una sola estrategia. Finalmente, la única forma de superar una pandemia es que no nos quedemos en la discusión de una persona o de un gremio en particular", concluyó.