Fundación acusó a Mariela Montero en redes sociales de abandono animal

La Fundación Alma de gato Chile se manifestó a través de sus redes sociales para denunciar a Mariela Montero, luego de que supuestamente esta dejara en abandono a su gato “Tom”. La institución aseguró además que dicha conducta de la actriz es constante con sus mascotas.

Así, en una publicación en Facebook, la Fundación declaró: “amigos él es Tom un Gato adoptado hace 2 años por @montero_mariela el cual al parecer ‘rescató de la calle’ es la segunda vez que nos toca recibir reiteradas denuncias, la vez anterior porque el gato deambulaba solo, no estaba castrado, corría riesgos en la calle de ser atropellado y mordido por perros; intentamos tomar contacto con ella lo cual jamás fue posible y tampoco obtuvimos respuesta cuando le escribimos por Instagram”.

En ese contexto, agregaron que “ahora nuevamente estamos recibiendo información de los vecinos que Tom está en calidad de abandono. Los vecinos lo salvaron de ser atropellado, también de ser atacado por perros. La señora Montero sólo se preocupa de abrirle la puerta para salir cuando alguno de los vecinos lo encuentra y lo devuelve a su departamento. Tom pasa días deambulando por ambas torres del condominio en el que ella vive. Es alimentado por los vecinos conserjes y el personal de aseo del lugar”.

Además, solicitaron a las autoridades relacionadas a la tenencia responsable de mascotas, y a la municipalidad de Macul “hacerse presente en este caso ya que todas las veces que la comunidad ha ido a denunciar no se ha realizado ningún tipo de fiscalización por Ley 21.020 de tenencia responsable de mascotas. Por el bienestar de Tom. La vez anterior no quisimos exponer el caso, pero creemos que sólo este tipo de exposición es el que trae resultados en la protección de los animales. Lamentablemente esta vez nos tocó recurrir a este recurso para que la vida de Tom cambie ya que al ser la Señora Montero un personaje medianamente público se cree intocable y tenencia responsable es para todos, si usted no es apto no tenga mascotas”.