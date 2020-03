Presidente promulgó ley para el pago del Bono Covid-19 y agradeció al Congreso

El presidente Sebastián Piñera agradeció al Congreso esta jornada, por la aprobación de leyes para enfrentar la pandemia del coronavirus, en medio de la promulgación de la Ley que permitirá el pago del denominado Bono Covid-19.

Los dichos del Mandatario, se producen luego de que respondió en duros términos a diputados y senadores, a raíz de los cuestionamientos por los costos del arriendo de espacios privados para enfrentar el brote de coronavirus. En una entrevista televisiva, este domingo, Piñera dijo que el costo de Espacio Riesco al mes, era menor para el país que el de un parlamentario.

El bono cuya entrega se promulgó hoy, beneficia a 2,8 millones de personas, y será una entrega de $ 50 mil para los beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF) que forman parte del registro de hogares que pertenecen al 60% más vulnerable; para las familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (SSyOO) y para un grupo de cerca de 670 mil hogares que pertenecen al 60% más vulnerable que no tienen ingresos formales ni por trabajo ni pensión, que no tienen cargas, y que no son beneficiarios del SUF, del SSyOO ni de la asignación familiar.

El pago se realizará mediante el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, a más tardar dentro de 90 días desde hoy.