Doctora con coronavirus que fue a supermercado en Las Condes: "El médico me había dado casi de alta"

Polémica ha causado el caso de Mireya Dañobeitía, la doctora de 62 años que el fin de semana se dirigió hasta un supermercado en Las Condes, a pesar de estar diagnosticada con coronavirus.

Su presencia, junto con la de su marido y su hijo, generó la activación de protocolos, que culminaron con su retención y el cierre del recinto. Asimismo, el gobierno presentó una querella en su contra, arriesgando entre 61 a 541 días de cárcel, sumado a una multa de 6 a 20 UTM.

Fue en una entrevista con La Segunda, donde Dañobeitía, entregó sus descargos, asegurando que su presencia en el lugar se debió a que en primera instancia había acudido a un control médico en un centro al interior del mall Alto Las Condes.

"El primer médico me dijo que con los días de cuarentena eran suficientes. Pero por ser médico soy más responsable, tengo que tener un papel en la mano que me diga que estoy sana, por eso me dirigí allá. De hecho, no se pide ningún papel, cuando uno cumple los 14 días puedes salir. Mi licencia tiene fecha 14 de marzo", manifestó.

Y en esta misma línea, replicó que "la información que se dio fue errada. El médico me había dado casi de alta".

Con ello, su marido, Marco Bravo, agregó que su mujer fue al médico cuando se cumplían 14 días de su cuarentena. "Pedimos los permisos por Comisaría Virtual y no hubo ninguna oposición, simplemente nos emitieron los permisos. Si el sistema nos hubiese dicho, 'usted no puede salir porque tiene contacto con covid positivo', no le quepa ninguna duda que no hubiésemos salido".