Zaldívar dijo que se podría "aclarar, rectificar, precisar" el dictamen de la Dirección del Trabajo

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió al dictamen de la Dirección del Trabajo, que planteó que los empleadores no tendrían la obligación de pagar las remuneraciones si por labores ajenas a la empresa (como el caso de la cuarentena), los trabajadores no podían asistir a cumplir sus funciones.

Según consignó La Tercera, los dichos de la secretaria de Estado se produjeron en medio del debate en el Congreso por el proyecto de ley que permite el uso del seguro de cesantía para cubrir las remuneraciones.

"Tomamos absolutamente el punto respecto del dictamen dela Dirección del Trabajo (DT) en el sentido de aclarar, rectificar, precisar todo lo que dice relación con el caso concreto", indicó la ministra.

Zaldívar añadió que "no puede ser que alguien que esté recibiendo ingresos no esté pagando las remuneraciones, no puede ser que si se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores no se esté respetando, Y por lo tanto vamos a hacer las correcciones del caso".