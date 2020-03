Cancillería confirmó que casi 40 mil personas han retornado a Chile tras mantenerse varados en distintos países

18:56 La cifra fue informada por el ministro Teodoro Ribera, quien también manifestó su preocupación por quienes se inscriben en los vuelos y no acuden a ellos "restándole la posibilidad a otros chilenos que desean utilizar dichos espacios", comentó, ejemplificando una situación que ya ha ocurrido en Estados Unidos, México y Colombia.

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, informó que 39.340 personas regresaron a Chile entre el 18 y el 28 de marzo. Todo esto, en el marco de la pandemia del coronavirus, que mantenía a estos pasajeros varados en distintos países.

Con ello, sostuvieron que durante este fin de semana llegaron a Chile, vía aérea, 2.506 personas.

"Podemos señalar que hay un porcentaje muy alto de personas que han tomado contacto con la Cancillería, que ya han retornado al país y estamos muy contentos por ello", dijo.

No obstante, manifestó su preocupación por quienes se inscriben en los vuelos y no acuden a ellos "restándole la posibilidad a otros chilenos que desean utilizar dichos espacios", comentó, ejemplificando una situación que ya ha ocurrido en Estados Unidos, México y Colombia.

Por otro lado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, comentaron también las líneas aéreas Avianca y Aeroméxico endosaran a Latam los pasajes que habían sido comprados en vuelos que no se llevaron a cabo, para que 160 ciudadanos chilenos regresaran desde Ciudad de México y Cancún, incluyendo un grupo de becarios de Mineduc.

"En resumen, el fin de semana logramos resolver tres puntos críticos: Colombia, México y República Dominicana", comentó Ribera, precisando que "restan casos de chilenos en zonas críticas, en los cuales seguimos trabajando todos los días y asumiendo con toda nuestra energía la disposición de traerlos de vuelta".

Por último, el canciller reiteró que se acaba el tiempo para el retorno a Chile, debido a la compleja situación de las aerolíneas que están comenzando a cancelar sus vuelos. "Los chilenos que no retornen al país antes de eso, no podrán hacerlo hasta que la situación comience a normalizarse en otras naciones y por esta razón estamos en condiciones de desplegar un plan de ayuda básico, focalizado en aquellos nacionales que no tengan condiciones mínimas para permanecer en el exterior".