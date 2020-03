Tonka Tomicic mantiene la distancia social: "Es muy raro no poder tocarse, abrazarse, saludarse o besarse"

08:22 La animadora debutó ayer en el teletrabajo, conduciendo "Bienvenidos" desde su casa. Sobre los memes que dejó ese nuevo formato dice: "¡Muy simpáticos! Me gustaron".

Sumándose a la tendencia en televisión, Tonka Tomicic y Polo Ramírez debutaron ayer en el teletrabajo. El panelista y la animadora de "Bienvenidos", participaron del matinal desde sus casas con un formato muy particular: en los lugares que ambos ocupan en el set, se instalaron monitores verticales con sus respectivas imágenes. Casi como si estuvieran ahí junto a Amaro Gómez-Pablos, el único que sigue en el estudio.

El novedoso formato dio pie a memes, que lo compararon con un episodio de la comedia "The Big Band Theory" en que el protagonista, Sheldon Cooper, se sustituye a sí mismo a través de un robot con su cara proyectada en un monitor.

Desde su casa, Tonka Tomicic detalló a hoyxhoy esta primera vez al frente del matinal a través de teletrabajo.

Sí, ¡muy simpáticos! Me gustaron.

Fue una experiencia distinta. Es extraño no estar en el set y organizarnos entre todos para los pases. Sin embargo, estamos en marcha blanca y poco a poco afinaremos detalles.

Falta la sensación de estar en vivo desde el set. Porque aunque estemos en vivo de manera independiente, algo falta.

Creo que mantener distancia es lo más difícil. Es muy raro no poder tocarse, abrazarse, saludarse o besarse. Expresar las emociones y el cariño sin la piel es un aprendizaje. Sin duda que es difícil porque enfría todo y estamos aprendiendo un nuevo lenguaje que es estar súper conectados, es estar cerca en el alma, pero con distancia física, y eso es algo absolutamente nuevo. Además, no ver a mi mamá hace semanas también ha sido difícil, la extraño, pero sé que lo mejor que puedo hacer es no visitarla, el amor se traduce en distancia hoy, todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados.

Como todos, la animadora del matinal de Canal 13 tiene dudas respecto al futuro: "¿Cómo nos vamos a organizar cuando pase todo esto?, ¿cómo nos vamos a saludar, ¿vamos a volver a confiar en acercarnos al otro?, ¿en expresar a través del cuerpo nuestras emociones? Quién sabe".