Superintendente de Salud llamó a avanzar en reforma a Isapres: "Las personas ya no pueden esperar"

Luego de que siete isapres anunciaron que subirán el costo de sus planes, el superintendente de Salud, Patricio Fernández, urgió a avanzar en la reforma de al sistema.

En entrevista con TVN la autoridad dijo que “las personas ya no pueden esperar", y agregó que "mientras no tengamos una ley de reforma en las isapres, no nos pongamos de acuerdo respecto a qué vamos a hacer con la salud privada de aquí al futuro, no vamos a poder avanzar, da lo mismo quien esté sentado acá, da lo mismo el gobierno de turno".

"Aquí el llamado es a que de una vez por todas avancemos, el proyecto de ley lo podemos perfeccionar en lo que estimen, se negocia en lo que quieran, sin embargo, las personas ya no pueden esperar", añadió.

Fernández dijo además que "hace días que estamos revisando nuestras facultades y ver la posibilidad de qué podíamos hacer con este proceso de alza de este año. Una autoridad tiene que actuar responsablemente y ante la ausencia de una ley que resuelva esto, no podía tampoco regular por sí solo, porque si no también exponía a que un tribunal después resuelva revertir la medida y los afiliados quedan absolutamente en la desprotección eso sería irresponsable".

"Lo que buscamos nosotros fue tratar de regular esta situación, pero logrando que las isapres entiendan y que no recurran de una regulación de la Superintendencia, nosotros no pudimos obtener eso. Algunas isapres no tuvieron la voluntad de hacerlo, sí otras, hay que decirlo, el día de ayer yo recibí de tres isapres cartas donde están proponiendo una alternativa", explicó.

"Esta alternativa pasa, en dos isapres abiertas, por postergar el inicio del cobro por tres meses, hay otra isapre abierta que propone dos meses de diferir el cobro de la reajustabilidad y el resto de las ispares propone cosas diversas, como dar ciertas garantías a las personas que estén desempleadas", dijo.