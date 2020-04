Ministro de Salud calificó como un error generalizar a los alcaldes tras críticas a Cathy Barriga

El ministro de Salud Jaime Mañalich, se refirió a la polémica que tuvo con los alcaldes, luego del cruce de palabras con la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, después de que la autoridad municipal informó de un deceso por Covid-19 en su comuna, caso que fue finalmente descartado por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Mañalich, dijo entonces que los alcaldes no habían entendido que con la postergación de las elecciones municipales, también se habían postergado las campañas, dichos que no tuvieron buena recepción. Esta mañana, tras la entrega oficial de las cifras nacionales de coronavirus, el ministro de Salud dijo que "pudo haber habido un error en generalizar, al no referirse a algunos alcaldes que han tenido una conducta, me parece a mí, inadecuada en el manejo de esta verdadera epidemia en la que deberíamos estar trabajando todos juntos sin disonancia, el compromiso que tiene el Gobierno y este ministerio en particular es de ser completamente veraz, transparente y oportuno con la información".

Mañalich además se refirió al hecho de que distintos alcaldes hayan presentado recursos de protección para así decretar cuarentena en sus territorios, y dijo que “obedecen a una falta de entendimiento o de conocimiento de qué se trata la cuarentena. La cuarentena tiene por objetivo fundamental que es de una zona donde hay una alta densidad de pacientes, muchos pacientes juntos, que pueden significar un riesgo para otras comunidades, es efectivamente para esas personas no salan de ese lugar".

En ese sentido, aseguró que la tendencia de los recursos de protección presentados ante las cortes del páis ha sido clara, en el sentido que han sido rechazados

Sobre los bloqueos que se han producido en distintos caminos y carreteras, realizados por los ciudadanos, el ministro dijo que “cuando una ciudadanía, un grupo, cualquiera que no tiene atribuciones para hacerlo, produce, por ejemplo, un bloqueo en una carretera o un camino, está cometiendo un delito".