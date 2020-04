Subsecretario de Previsión Social rechaza propuesta para retirar ahorros previsionales: “Las pensiones bajas serán más bajas”

“Los fondos de pensión son para pagar jubilaciones, sabemos que las pensiones son bajas y si sacamos plata de ahí para otras cosas, al día de mañana tendremos pensiones más bajas”, dijo esta mañana el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, sobre la propuesta de AFP UNO de permitir a los cotizantes retirar el 5% de su ahorro frente a la crisis del Covid 19. “Uno entiende que en circunstancias como esta surgen ideas y uno hace un análisis preliminar, pero al hacer un análisis más de fondo con las consecuencias de mediano y largo plazo, el usar recursos para la vejez para otras problemáticas como es ahora el coronavirus, las consecuencias a mediano y largo plazo son complejas, implica que pensiones bajas serán más bajas”.

En entrevista con Radio Universo, Pizarro destacó que hay medidas que se van tomando como “el bono Covid 19, la ley de protección al empleo, hay una serie de empresas que postergan los cobros de servicios, bancos que postergan cobros de crédito, hay una serie de medidas, pero (la solución) no son los fondos de pensiones, que sabemos son insuficientes para cubrir una buena pensión el día de mañana”.

Consultado de cómo se le explica eso a las personas que necesitan liquidez para enfrentar la crisis, Pizarro respondió: “No es fácil la respuesta, la pregunta es más emocional y uno tiene que dar una respuesta racional y fría, y uno queda como con falta de humanidad, pero uno tiene que dar la respuesta objetiva pensando en las consecuencias el día de mañana”.

“Desde el punto de vista emocional suena razonable (pedir liberar parte de los ahorros previsionales), pero cuando uno ve las consecuencias a futuro, qué ocurre en el mediano y largo plazo, la conclusión es que no es una buena idea usar las platas del fondo de pensión para otra cosa que no sea lo que está pensado que es financiar la vejez”, agregó. “Hoy se toman otras medidas que van encaminadas a la crisis del coronavirus, pero (la solución) no son los fondos de pensiones, que sabemos que son bajos. Si los hacemos más bajos aún, el día de mañana tendremos que las pensiones van a ser más bajas de lo que son hoy en día”.

Frente a la propuesta de la presidenta y senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselbergue, quien propuso suspender el pago de cotizaciones por 3 o 4 meses, Pizarro dijo que “esa alternativa nos va a generar una laguna previsional que hará que mañana haya menos plata ahorrada”. Luego apuntó que “esa alternativa no nos quita los recursos ahorrados, hace que no sigamos ahorrando. Eso hay que analizarlo, pero siendo una laguna va a implicar que tengamos menos recursos a la hora de jubilar. Pero, a diferencia de la otra, esta no hace sacar platas, (…) hay que ver consecuencias de mediano y largo plazo y no ver la solución del ahora porque capaz que si tomamos una mala decisión hoy, la solución del ahora nos salga muy caro el día de mañana”.

“Hay que ver números y las consecuencias finales, al menos esa alternativa no tiene un efecto de bajar el monto ahorrado, genera lagunas de 3 o 4 meses, hay que ver los efectos con números. Entre una alternativa y la otra, prefiero la de la senadora a la alternativa de estar retirado fondos, pero habría que ver el efecto final en las pensiones”.