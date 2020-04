INDH llamó al presidente Piñera a realizar indulto para prevenir crisis sanitaria en cárceles

16:15 Sergio Micco manifestó que "el Instituto hace un llamado al Presidente de la República, él ejerció un enorme liderazgo en 2012, cuando el Congreso Nacional aprobó su proyecto de ley de indulto general. ¿Por qué no ahora si las circunstancias son infinitamente más graves?".

Esta jornada el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, se refirió al rechazo del proyecto de indulto conmutativo e hizo un llamado al presidente Piñera realice un indulto que permita implementar esta medida para prevenir una crisis sanitaria dentro de las cárceles.

Micco manifestó que "el Instituto hace un llamado al Presidente de la República, él ejerció un enorme liderazgo en 2012, cuando el Congreso Nacional aprobó su proyecto de ley de indulto general. ¿Por qué no ahora si las circunstancias son infinitamente más graves?".

Además, rememoró que en el 2012 fueron “nueve mil personas internas que salieron de la cárcel y eso hoy pasa a ser vital”, pues permitiría que al menos los mayores de edad, y mujeres embarazadas o que tengan un hijo o hija menor de dos años de edad también obtuvieran este beneficio..

“Hay delitos que son de especial gravedad que no pueden ser indultados. El principal aliado para frenar el avance del coronavirus es la distancia social. No puede ser que porque no se pusieron de acuerdo (en el Congreso) por beneficiar a 100 o 150 personas (de Punta Peuco), 1.500 personas que podrían salir hayan sido perjudicadas. Hay legítimas discrepancias, pero es momento de postergarlas porque debemos estar unidos para evitar la propagación del Coronavirus”, explicó.

El director del INDH también advirtió que “como Instituto apoyamos plenamente el proyecto de ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que favorecería a 1.500 personas que de la cárcel pasarían a cumplir arresto domiciliario. Nos parece una medida humanitaria y de salud pública básica que hay que apoyar. Entendemos que hay congresistas que no pudieron ir ayer a votar por encontrarse en cuarentena, pero ese proyecto de ley hay que aprobarlo”.