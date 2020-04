Revistas estadounidenses aseguran que Brad Pitt y Jennifer Aniston se van a casar

16:08 La publicaciones cuentan con muchos detalles como por ejemplo que la ex pareja de Aniston, Justin Theroux, estaría invitado a la boda que se realizaría en una playa de México.

La revista estadounidense conocida como Star señaló que Brad Pitt y Jennifer Aniston habrían retomado su relación de hace años y estarían planeando casarse nuevamente.

Por otra parte, la revista Life & Style entregó otros detalles de la posible boda que se pospusó por la emergencia sanitaria por el coronavirus. “La pareja tuvo que posponer por un tiempo sus planes, debido al avance de la pandemia de Coronavirus”, dice la publicación.

Además, el mismo medio señaló que la ex de Brad Pitt, Angelina Jolie, "le pidió en privado a su ex esposo que sus hijos no convivan con Jennifer"