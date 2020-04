"Pensé que no la contaría": Mariuxi Domínguez preocupó a sus seguidores tras publicar foto con el rostro cubierto de lágrimas

"Pensar que el día que cambió mi destino, y empezó un renacer en vida, yo solo tenga esta imagen ... Dudé muchos años en compartirla o no, porque siempre en aquellos años trataba de ser la niña perfecta la alegre con una sonrisa que nada le afectaba que nada le pasaba, pero si pasaba, (...) fueron varios años de depresión (...) hasta que decidí pedir ayuda".

Con estas palabras, Mariuxi Domínguez, comenzó a explicar el motivo de compartir una fotografía en su Instagram, donde aparece con el rostro cubierto de lágrimas.

La ex chica "Yingo", publicó la imagen y preocupó a sus seguidores. Sin embargo, se encargó de aclarar que se trató de una crisis que ya es parte del pasado.

"Miré al cielo y solo pedí una señal. Tenía varios años sin hablar con mi familia y esa misma tarde me envía un mensaje mi mamá, y me pone: hija, te extraño, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo estás? A lo cual lo único que pude hacer fue enviarle esta foto, porque no me salían las palabras para contarle todo lo que me había pasado en esos años", añadió.

"Ella de inmediato me llamó y al día siguiente estaba en Chile al rescate. Es increíble; esa misma tarde/noche conocí a mi esposo y el negocio que desarrollo actualmente, pero… ¿de dónde vino todo? De la crisis más grande que, de verdad les digo, pensé que no la contaría".





Fue en este relato, donde también quiso hacer una relación con lo que está ocurriendo en la actualidad en el mundo con la crisis sanitaria por el coronavirus. Y en este sentido, llamó a quienes la siguen a que "contagien buena onda, mensajes positivos, distraigan la cabeza y conéctense con ustedes. Están siendo días sensacionales para desarrollarse y ser feliz".