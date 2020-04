[VIDEO] Periodista de CHV fue diagnosticada con Covid-19: "He estado tirada en mi cama por horas"

La periodista de CHV, Carolina Vera, reveló a través de su cuenta de Instagram que dio positivo al test de coronaviru. la reportera, relató cómo se ha sentido en el proceso y advirtió a quiénes no han tomado las medidas para evitar el contagio.

Y es que, en su caso, ha presentado una serie de síntomas que la han dejado días completos sin poder moverse de su cama.

"Siento que existe una sensación de falsa seguridad respecto a los que están viviendo la enfermedad en sus casas. Se habla mucho de que esto es un resfrío común y también de que hay gente asintomática", dijo.

Asimismo, agregó que "hay gente que presenta muy pocos síntomas o simplemente no presentan ninguno, pero hay gente que los puede presentar todos y créanme que son días difíciles", añadió, precisando que si bien es una "persona sana, sin enfermedades base, y llevo cinco días en los que me cuesta mucho siquiera pararme de la cama. Con dolores de cabeza intensos, con dolor de cuerpo, fiebre, y todos los días se van sumando nuevos síntomas".

Además, insistió en que "hay organismos que reaccionan de forma diferente y hay que estar alerta también con eso. Yo ya perdí el olfato, el gusto, he tenido manchas en la piel. Por momentos la tos me hace que no pueda incluso respirar. He estado tirada en mi cama por horas sin poder moverme del dolor de cabeza y el dolor de cuerpo".

Su relato se viralizó, llegando a cientos de personas que comenzaron a enviarle sus saludos, además de preguntas sobre sus síntomas.