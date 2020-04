Kika Silva y su debut de teletonista en la Teletón 2020: “Ver el teatro vacío te da más energía”

02:16 La ex reina del Festival de Viña es parte de la Mesa Digital que está un solitario Teatro Teletón. “Es un gran desafió hacer un programa así”, dijo.

Ha sido una noche distinta, no solo para quienes ven la Teletón a través de la pantalla, sino que también para quienes son los rostros que están comunicando desde el Teatro Teletón: el lugar está vacío.

Lee también: Por Zoom y Skype: así se conectaron los animadores de la Teletón 2020

Lee también: Cecilia Bolocco: “Nadie imaginó esto así, hacer Teletón frente a un computador, con polera, con una austeridad que deberíamos tener siempre”

Lee también: [VIDEO] Mario Kreutzberger le dio el vamos a la Teletón desde su casa: "El dinero ha cambiado de valor (...) tiene que ser para la vida"

Ahí está la ex reina de Viña del Mar, Kika Silva, quien es parte de la mesa digital, la que hoy está compuesta por personalidades del mundo de la televisión, las redes sociales y el espectáculo.

“La noche ha estado interesante, diferente, ver el teatro vacío te dan más energía y ganas de elevar el positivismo para que la gente esté en casa apoyando”, dijo la teletonista.

Sobre la apuesta de realizar el programa, pese a las obligaciones de distanciamiento social y que no podrán haber artistas en el Teatro, Kika dijo que “sabemos que la tecnología ha avanzado rápido, es un gran desafío para Teletón hacer un programa así, nadie lo ha hecho aún, me imagino que puede haber errores en el camino, pero no ha ocurrido”.

Lee también: Carlos Vives fue el primer invitado internacional de la Teletón

Lee también: Carlos Vives fue el primer invitado internacional de la Teletón

Agregó que, “creo que va a ser un tremendo ejemplo a países que están en la misma situación y que están suspendiendo todo. Claramente con el coronavirus nos hemos podido dar cuenta que podemos estar cerca, pero gracias a la internet juntos igual. Esto está recién partiendo”, dijo.

Para sumarse con un aporte económico a la cruzada, los depósitos se podrán hacer mediante el sitio web del Banco de Chile, y un botón digital que estará disponible en las páginas web de todos los bancos nacionales.