José Luis Rodríguez, “El Puma” en la Teletón: “No se den la mano por favor”

Fue una sorpresa para Don Francisco y la emoción fue inmediata. José Luis Rodríguez, “El Puma”, se contactó a través de Skype desde Miami para estar presente, como tantas veces en la Teletón. El cantante venezolano, renovó su amor por la cruzada, y anunció que espera estar en una próxima versión en santiago.

Acompañado de su perro, desde Miami, contó sobre su proceso de recuperación luego de recibir un trasplante de sus dos pulmones. “Es un milagro del señor”, dijo, agregando que el confinamiento no ha sido un tema para él. “Estuve 1 año en cuarentena luego de la operación”, dijo.

Agregó que tras el paso del coronavirus, “nada será igual”. “Acá vamos a aprender una lección que todos necesitamos”, dijo, para luego pedirle a la gente -contrario a lo que dice uno de sus éxitos, “no se den la mano por favor”.

Pero Rodríguez no fue el único que se contactó. También lo hizo la cantante mexicana Paulina Rubio.

El 2018 nos acompañó desde el Estadio Nacional y ahora lo hace desde su casa. La chica dorada @PaulinaRubio nos acompaña desde Miami.



La cantante no sólo dialogó de la importancia que tiene para ella la cruzada, también sorprendió con una interpretación. “Como siempre vamos a salir unidos juntos, no se sientan solos. A mi me pone la piel de chinita de sentirme tan cerquita, hay mucha emoción en las caras de todos”, dijo desde Miami.

Otro que estuvo presente fue Alejandro Sanz, quien entregó un saludo a través de un registro audiovisual donde también confesó su amor por la cruzada solidaria.

