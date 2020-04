Piñera: “Una persona condenada por DD.HH. que se está muriendo, debiera tener el beneficio de morir en casa”

El Presidente Sebastián Piñera se refirió al proyecto de indulto conmutativo que ha causado polémica en el Congreso, luego de que la iniciativa excluya también a condenados por violación a los DD.HH..

El proyecto del Gobierno, lanzado a raíz de la rápida propagación del coronavirus, permite entregar un indulto conmutativo de penas a reos de la tercera edad y grupos de riesgo, y que obtengan así el beneficio de arresto domiciliario, excepto a quienes cometieron delitos graves.

En entrevista con la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel), contenido que se emitirá hoy, el Mandatario señaló que "este primer proyecto de ley excluye a los delitos más graves, los homicidios, los violadores, los de tráfico de armas, tráfico de drogas. (Ellos) no están protegidos por esta ley que está dirigida a las personas que hayan cometido no los delitos más graves", así lo indicó El Mercurio.

Asimismo, Piñera agregó que "también mandamos un proyecto de ley que es humanitario (haciendo referencia a otra iniciativa del Ejecutivo presentada el 2018). Las personas que son enfermos terminales, que están literalmente muriendo de enfermedades gravísimas o que están totalmente enajenados, con alzhéimer, que no son valentes, yo creo que tienen derecho a una muerte con dignidad. No solamente los condenados de Punta Peuco; esto no distingue por crimen".

"Una persona que esté condenada por crímenes de derechos humanos", agregó Piñera, "que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio de que se muera en su casa. Por eso la idea es conmutar la pena de privación de libertad por una pena de arreto domiciliario total".

"Esto va a favorecer no solamente a las personas de Punta Peuco, (sino) de todas las cárceles de Chile", sentenció.

El proyecto de indulto conmutativo deberá ser votado la próxima semana y desde el Ejecutivo esperan que el proyecto se apruebe lo antes posible, aunque para eso necesitan el respaldo de un quorum calificado, es decir, 78 diputados.