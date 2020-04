Mañalich y visita de Piñera a Plaza Italia: "Tiene un salvoconducto amplio para el ejercicio de sus facultades"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al manejo de la crisis por el brote del coronavirus en el país, y abordó la polémica visita del presidente Sebastián Piñera, la tarde de este viernes, a la Plaza Italia.

Mañalich dijo en entrevista con Cooperativa que el Presidente "tiene un salvoconducto amplio para el ejercicio de sus facultades. No hay una barrera respecto de lo que estime que puede o no puede hacer". Consultado sobre el ejemplo dado por el Mandatario cuando a la ciudadanía se le solicita quedarse en la casa en medio de cuarentenas obligatorias y voluntarias, el secretario de Estado dijo que "no me corresponde a mí juzgar si es bueno o no es bueno". "Él se refirió claramente a la situación", dijo el ministro.

Sobre la pandemia, el titular de Salud dijo que "todas las proyecciones de cuál iba a ser el curso de esta enfermedad afortunadamente no se han dado".

Mañalich además se refirió a las condiciones del estado del sistema de salud para enfrentar la crisis, y planteó que "la disponibilidad de recursos hospitalarios son suficientes". "La capacidad, estamos en una situación bastante tranquila. Hay regiones que tienen muy pocos casos, que tienen capacidad, como O'Higgins y otras como La Araucanía, que nos ha obligado a aumentar la capacidad de los respiradores".

El ministro de Salud, también profundizó sus dichos respecto de la situación mundial a nivel del traslado de ventiladores y otros insumos médicos y aseguró que "estamos en una guerra por los recursos de salud", pero aseguró que el país está en buen pie pues "afortunadamente el Presidente aceptó la visión que le presentamos de que esto iba a ser una cosa muy dramática".

"En la medida en que países que tienen una capacidad de retener aviones y usar alguna forma de dererchos para hacerlo, lo han hecho. No ha ocurrido sólo en EE.UU.; Francia, Turquía también, otros donde por la necesidad local se han usado, por ejemplo en Miami se usaron unos comprados por el gobierno de Brasil".