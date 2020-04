Colegio Médico por recomendación de uso de mascarillas: "Se pueden usar estas alternativas de tela, pero tienen menor efectividad"

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió a la recomendación que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el uso de mascarillas para disminuir el contagio de coronavirus. El Ministerio de Salud acogió el llamado y emitió un instructivo para construirlas con elementos caseros y utilizarlas en lugares concurridos.

“Es algo que ha llamado la atención en el mundo, tanto la OMS como la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) han ido cambiando estos paradigmas justamente gracias a los aportes que han existido desde los países orientales, que han tenido mayor experiencia", comentó, destacando que su uso no es solo en caso de una pandemia, sino "cotidiano".

Según consignó Radio Duna, insistió en que "hay que intentar de dejar las mascarillas quirúrgicas para el personal de salud. Mientras, se pueden usar estas alternativas de tela, pero tienen menor efectividad”.

“Y en caso de no tener ningún dispositivo disponible, poder utilizar alguna de manufactura casera recomendada”, indicó, insistiendo que "tienen una menor efectividad, pero tienen un poco mayor que andar a cara descubierta”.

Por otro lado, comentó que esperan que "los emprendimientos nacionales de mano del ministerio de ciencia puedan tener un rol en la producción nacional”.