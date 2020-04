Francisca Merino habló sobre Pamela Díaz: "Ella me odia, no me soporta, no me saluda"

Tras los días de cuarentena, Jordi Castell continúa realizando su programa El Aperitivo a través de la cuenta de revista Velvet. Fue en esta oportunidad, donde ahora la entrevistada fue Francisca Merino, quien contó detalles del proceso que vive en medio de la emergencia sanitaria.

"Yo creo que esta situación no va a terminar por un largo tiempo, vamos a estar encerrados dos a tres meses más. Yo creo que el día de mañana nos vamos a acordar de esta etapa como una etapa linda”, dijo.

Sin embargo, también abordó su vida amorosa con Andrea Marocchino, así como la relación que tiene con algunos rostros de la televisión, en particular con Pamela Díaz.

“Ella me odia, no me soporta, no me saluda", comentó. Aunque, insistió que "estoy en otra. Tengo otros parámetros para odiar, no quiero odiar a nadie”, remató.