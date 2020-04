Ministra dijo que hay "buena respuesta ciudadana" por uso obligatorio de mascarilla en transporte

A horas del comienzo de la medida que obliga al uso de mascarillas en el transporte público y pagado rentado, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, realizó un balance preliminar y destacó la actitud ciudadana ante la disposición de las autoridades.

"Vine chequeando que en los buses efectivamente las personas trajeran sus mascarillas puestas; en todos los casos sí lo están haciendo, mucha gente también en la calle con sus mascarillas, así que haber tomado esta instrucción y haberla respetado me parece una buena respuesta ciudadana, revela que estamos preocupados", dijo la secretaria de Estado.

La ministra recordó que en algunos casos, los conductores no tienen las facultades para impedir que pasajeros que no cumplan con la medida, aborden el transporte, por ejemplo, en los autobuses urbanos. En otros, como los aviones, reordó Hutt, los pilotos sí pueden bajar de una aeronave a quienes no cumplan las reglas.

"Espero que no tengamos ese tipo de casos, porque es una medida de autoprotección y de protección al resto", indicó.