Ignacio Briones detalló el nuevo plan fiscal y aseguró que vendrá otro anuncio que beneficiará a trabajadores a honorarios

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió al nuevo plan económico que anunció el Presidente Piñera.

El titular de la cartera y explicó que no esta medida no es para trabajadores que emiten boletas de honorarios y señaló que "quiero ser muy honesto de por qué no: porque estamos trabajando intensamente en eso. Y a nosotros como Gobierno nos gusta anunciar las cosas cuando están listas. Cuando esté listo, les vamos a dar el anuncio respectivo". Lo cual, precisó, podría comunicarse "de aquí a una semana".

Además, detalló que el fondo se financiará con "reasignaciones significativas" del presupuesto público. "Quiero ser claro: nuestro presupuesto en estos meses, en este año, es un presupuesto de pandemia", destacó.

En esa misma línea, Briones aseguró que "hay reasignaciones de inversiones que por razones obvias van a tener dificultad de ejecución en los meses que siguen. Pero también estamos haciendo esfuerzos adicionales en otras áreas".

"Nosotros estamos, primero que nada, congelando cualquier contratación en el sector público, congelando cualquier aumento de sueldo y aumento de grado. Estamos congelando la compra de vehículos, de mobiliario, estamos reasignando recursos de programas que van a tener dificultades de ejecutarse. En fin, una serie de medidas que implican esfuerzos importantes y apelamos a la comprensión", aclaró.

Finalmente, el secretario de Estado aseveró que "todos tenemos que hacer un sacrificio", recalcó, añadiendo que "hoy día estamos con un déficit fiscal del 8% del PIB, eso implica una cuestión muy clara: tenemos poco margen (...). Eso significa que cualquier exigencia de gasto que se haga tiene que venir aparejada necesariamente de una disminución de gasto en otro ámbito. Ese es un mensaje fundamental para la proliferación de peticiones de gasto que día a día abundan en nuestra discusión".