Walmart lamentó decisión de la Suprema que duplicó multa por colusión

La cadena de supermercados Walmart, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de duplicar las multas que el Tribunal de la Libre Competencia le impuso, junto a Cencodud y SMU, por la colusión en el precio de los pollos.

El máximo tribunal aumentó el pago de las tres compañías de US$ 9,9 millones a aproximadamente US$ 21,1 millones. En el caso específico de Walmart, la multa aumentó de 4.700 Unidades Tributarias Anuales (UTA) (US$ 3,3 millones) a 11.600 UTA (US$ 8,1 millones).

“Walmart Chile lamenta la decisión adoptada por la Corte Suprema, referida a conductas ocurridas entre 2008 y 2011, hace ya una década”, dijo la empresa, que añadió que “en el transcurso del proceso se entregaron argumentos sólidos, que avalan el correcto actuar de la compañía, el que incluye la prohibición tajante para sus ejecutivos de pactar con los proveedores los precios de venta”.

La empresa además aseguró que “la Corte Suprema accedió solamente a un tercio de la multa solicitada pro la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en un contexto en que el máximo tribunal entiende que la sanción recae en Walmart Chile principalmente en su calidad de sucesora legal de otra compañía, bajo la cual sucedieron mayoritariamente los hechos”.