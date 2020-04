Blumel y caso de Gustavo Gatica: "Lo que esperamos es que la Fiscalía pueda resolver cuanto antes la investigación penal"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, hizo referencia durante este miércoles, a las imágenes que reveló un reportaje de Canal 13, donde se ve el momento en que Gustavo Gatica es herido en sus dos ojos por perdigones, durante una manifestación el pasado 8 de diciembre de 2019.

En este sentido, el jefe de cartera, habló sobre el sumario de Carabineros realizado en base al caso, y comentó que "a mi como ministro del Interior no me corresponde estar de acuerdo o en desacuerdo con el sumario ni con la investigación que desarrolla la fiscalía. Lo que sí me corresponde como funcionario de gobierno es exigir que las instituciones funcionen”, dijo a TVN.

“Lo que hemos planteado a Carabineros es que resuelva este sumario a la brevedad y para eso se necesita tomar una serie de diligencias para poder completar este sumario. Y por otra parte, lo que también nos corresponde como gobierno es facilitar las investigaciones que se están realizando en la Fiscalía", añadió.

Según el informe de la institución, no se puede comprobar la participación de algunos de los funcionarios que estuvieron presentes aquel día utilizando escopetas antidisturbios. Además, de no descartar que haya sido herido por otros manifestantes.

En este sentido, Blumel insistió en que "la fiscalía ya tiene estos antecedentes", agregando que "tiene la información que ha solicitado, y por lo tanto, también, lo que esperamos es que la Fiscalía pueda resolver cuanto antes la investigación penal para poder establecer los antecedentes y las responsabilidades penales que surjan de la investigación”.