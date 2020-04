Camila Recabarren a Pamela Díaz: "Yo no miro a mis amigas con otros ojos"

Pamela Díaz conversó con Camila Recabarren a través de una transmisión en vivo seguida por cientos de personas. En el espacio, ambas modelos tocaron varios temas, teniendo tiempo también para bromear.

“¿Con qué mujer entrarías al reality?”, fue la pregunta que le hizo "La Fiera" a Recabarren, a lo que ella respondió: “Con mi polola no. Con la Dana no entraría porque no me gustaría que la molesten ni nada, y les pegaría a todos los que se metan con ella. Entonces, mejor que no. (...) Entraría contigo… No, pero eres muy mala para las competencias, muy fifí", añadió.

Pero Díaz replicó: "No, porque después si tienes que dormir conmigo, nica. No. ¿Y si me tocas después, me haces cosas tú?”.

Mientras los comentarios de los seguidores se multiplicaba, Recabarren aclaró su posición, asegurando que "Yo no miro a mis amigas con otros ojos. De verdad. (...) “Aparte que un día me paraste los carros, así que nunca más”, remató.