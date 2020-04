Intendente confirmó denuncias sobre santiaguinos que han salido en helicóptero a segundas viviendas

10:36 Felipe Guevara, sostuvo que "no se puede pernoctar, alojar, no importa si es un hotel, una carpa o la casa del tío".

El intendente Metropolitano, Felipe Guevara, confirmó la existencia de tres denuncias de personas que habrían salido desde la Región Metropolitana abordo de helicópteros con destino a segundas viviendas. Todo esto, en medio de las prohibiciones que existen por la expansión de la pandemia del coronavirus.

La autoridad, replicó, según consignó La Tercera, que se comunicó con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). "Los pilotos y las personas van a tener que dar una muy buena explicación de por qué salieron de la Región Metropolitana", precisó.

Asimismo, reiteró las restricciones establecidas por la contingencia. "No se puede habitar una vivienda distinta a la habitual. No se puede pernoctar, alojar, no importa si es un hotel, una carpa o la casa del tío", concluyó.