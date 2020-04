Carabineros informó que infracción al toque de queda registró alza de un 15 por ciento

10:21 Durante la última jornada y a nivel nacional, 522 personas fueron sorprendidas circulando en horario no permitido.

Un nuevo balance entregó Carabineros sobre la última jornada de toque de queda, precisando a través de su cuenta de Twitter,que 522 personas fueron sorprendidas infringiendo la normativa a nivel nacional.

La medida impuesta para enfrentar la expansión del coronavirus no fue respetada por estas personas, y circularon en horario no permitido. En particular, 55 de ellas, corresponden a la capital, mientras de los 467 restantes son residentes de otra regiones. Todos fueron conducidos hasta recintos policiales.

En este sentido, y comparado con la cifras de la noche anterior, se registró un aumento de un 15 por ciento en la infracción de la medida.

Por otro lado, en cuanto a los salvoconductos, desde la institución precisaron que un total de 8.521 fueron solicitados; 2.509 en la Región Metropolitana y 6.012 en otras regiones.