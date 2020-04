Matronas emplazan al Minsal a no olvidarse de las embarazadas en la pandemia

18:37 “La gestante en su último trimestre de embarazo tiene mayor trabajo cardiaco y pulmonar, por lo que es urgente aliviar su condición, ya que por definición este será un parto de alto riesgo. ¿Cómo se actúa en este caso? Aun no recibimos la bajada oficial al respecto”, apuntan, entre otras cosas, desde el Colegio de Matronas y Matrones.

El Colegio de Matronas y Matrones hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud para que se validen los protocolos para la atención de pacientes con Covid-19, en particular con las embarazadas, debido a que, en la práctica, hoy no se está considerando la gestación en esta pandemia.

El gremio, además, pidió incorporar adecuadamente cada caso de mujer embarazada, en todos sus estados de gestación, y no solo el parto y puerperio (postparto), considerando fundamentalmente su condición de vulnerabilidad.

Así lo indicó la presidenta nacional de la orden, Anita Román, quien dijo que históricamente la salud sexual y salud reproductiva se ha invisibilizado en periodos de catástrofe.

“Las mujeres se siguen embarazando, continúan con necesidad de sus terapias hormonales o con el inicio y continuidad de métodos de anticonceptivos, tendremos además como en toda catástrofe aumento de partos prematuros o la necesidad de píldoras del día después. Nada de eso se detiene, sino que por el contrario, pueden quedar en la indefensión durante los toques de queda y cuarentenas”, sostuvo.

Por lo mismo, según explicó la dirigenta, la preocupación mayor en medio de este estado de emergencia es respetar los derechos de la gestación, incorporando todas las medidas de protección para la gestante en trabajo de parto, para su acompañante y para el equipo de salud.

“Señor ministro, no se olvide de las embarazadas en esta pandemia. Ya llevamos más de un mes desde el primer contagiado y aun no tenemos directrices para esta enfrentar la pandemia para pacientes en esta condición de gravidez”, recalcó.

“Las gestantes no están consideradas en ninguno de los protocolos oficiales, no tenemos cifras oficiales de posibles contagiadas ni tampoco vemos una preocupación que permita garantizar que esta atención será con los equipos preparados para ello, ya que no están las matronas y matrones en el reclutamiento del personal de urgencia. Tampoco se ha considerado a los y las profesionales de la matronería en otras prestaciones planificadas para esta emergencia, como la visita domiciliaria a la puérpera”, recalcó Román.

La presidenta de las matronas y matrones explicó que “si bien no hay evidencia suficiente que dé cuenta que las embarazadas estén en un grupo de riesgo mayor de contagio, la evidencia dice que cuando las mujeres son gestantes y se contagian de alguna enfermedad, pasan inmediatamente a ser un grupo de preocupación sanitaria, por lo que toda embarazada debe extremar sus cuidados para evitar todo tipo de contagio y esto incluye el coronavirus”.

“Las gestantes contagiadas necesitan cuidados distintos. No es lo mismo un contagio en el primer trimestre que en el segundo o en un embarazo de término. La gestante en su último trimestre de embarazo tiene mayor trabajo cardiaco y pulmonar, por lo que es urgente aliviar su condición, ya que por definición este será un parto de alto riesgo. ¿Cómo se actúa en este caso? Aun no recibimos la bajada oficial al respecto”, advirtió Román.

Añadió que “lo que hoy existe son protocolos no oficiales para el momento de la gestación, parto, puerperio y recién nacido, que si bien es una directriz inicial, hoy es insuficiente. No tener la firma del Ministerio hace que cada servicio, hospital o centro de atención primaria fije las prestaciones de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo a sus propios criterios”.

“Esto se evidencia en la entrega de elementos de protección personal con instrucciones de restricción de entrega y uso de los mismos, generando que en algunos lugares no se le permita a la embarazada el ingreso del acompañante durante el trabajo de parto, situación innecesaria según al evidencia y la experiencia de los países más azotados por esta pandemia”, concluyó la presidenta del Colegio.