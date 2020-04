Daniela Leddy, una de las primeras chilenas en dar positivo por Covid-19: "Alguien me dijo que era una sobreviviente. Aunque me reí, hoy pienso que en verdad pude haber muerto"

Hoy, luego de 32 días encerrada en su departamento del piso 18 de un edificio de Santiago, Daniela Leddy saldrá a la calle. Ella fue una de las primeras personas que dio positivo por Covid-19 en Chile y, luego de cumplir la cuarentena y dar negativo en el último test, esta mañana vuelve al trabajo.

"Quiero volver, pero igual me da susto porque no sé si me puedo volver a contagiar, o si el virus todavía lo tengo en una carga que se me pueda activar. Voy a salir a trabajar con todas las precauciones", dice la enfermera de 37 años.

Daniela dio positivo por coronavirus cuando en el país iban apenas 33 casos notificados. Recuerda que en su trabajo un jueves se sintió mal:

"Empecé con mucho frío, después empezó el dolor de cuerpo, fiebre y mucho malestar general. Al salir del trabajo fui al médico, me hicieron el examen, activaron el protocolo y me dejaron en cuarentena preventiva".

Al día siguiente, relata, la llamó la directora general de Integramédica del centro, quien le confirmó que tenía coronavirus. Ese viernes y sobre todo el sábado, los síntomas empeoraron:

"No me podía levantar de la cama, eran escalofríos tremendos, fiebre alta, 39,8°, me dolían mucho los ojos… mucho dolor de cuerpo".

Cinco veces más que una influenza. Yo he tenido influenza y esta vez fue mucho peor. Era tanto el escalofrío que era como si estuviera convulsionando, pero como soy enfermera y me tomaba la temperatura sabía que no eran convulsiones de fiebre, sabía que era solo el dolor muscular muy fuerte.

No me atendía. Estaba en la cama, estuve tres días sin bañarme porque no tenía fuerzas. Tenía comida congelada, pero comía como pajarito… no me daba hambre. Eso sí, me hidraté harto. Tomé harta agua y jugo de naranja.

Daniela cuenta que el domingo y el lunes siguientes notó mejorías y el martes ya estaba prácticamente recuperada. Aunque se sentía "como apaleada", dice que ese día tuvo ganas de comer. No recuerda bien, pero cree que lo primero que preparó fue una carbonada.

"Es que me encantan las sopas", comenta.

La enfermera dice que al cabo de los días notó algo raro: "Tenía dolor de nariz constante. Es como cuando hace mucho frío, sales a la calle y hay -2° C y respiras y entra un aire muy, muy frío por la nariz, como si ese aire me llegara hasta el cerebro".

Preocupada, se contactó con otros contagiados, leyó investigaciones y corroboró que padecía lo mismo que han reportado muchos infectados: sufren pérdida del olfato: "Hay días en que no me duele la nariz y huelo, pero el dolor se ha mantenido. Anteayer llegué a ponerme de mal humor por el dolor y porque no olía nada. No olía desodorante, perfume, la comida, ni siquiera cuando lavo cosas con cloro lo huelo".

Sí, se están haciendo estudios recién para saber si va a ser crónico o si se va a ir aminorando en el tiempo. No lo tengo claro, pero por el minuto estoy así y bueno, si es una consecuencia de este virus hay que asumirla nomás.

En el último mes, se ha mantenido en contacto con su familia gracias al teléfono y videollamadas nocturnas: "Hablamos de cómo están la cosas, de lo que ha hecho cada uno, hacemos juegos como adivinanzas, Pasapalabra, nos mandamos chistes".

Su mayor preocupación, reconoce, son sus padres, dos personas de más de 70 años y con enfermedades crónicas.

"Están bien, no se han contagiado y están en la casa, pero ya están chatos de estar encerrados. Necesitan salir, pero no lo van a hacer porque están asustados", comenta.

Daniela cuenta que desde su piso 18 ve a gente en la calle pasear sin mascarillas.

"Me da rabia, he tenido varias discusiones por eso. El otro día una de mis mejores amigas me contó que salió a andar en bicicleta. La reté. Me decía: 'Pero si no andaba nadie en la calle, fue un ratito, necesitaba salir'. Yo me puse bien dura. Le dije algo así como: 'Si te quieres contagiar y quieres morir sola, ven a mi casa y te contagias altiro'".

Totalmente. Cuando le conté a alguien que ya estaba negativo, me escribió: "Eres una sobreviviente". Yo me reí y me respondió: "Pero es verdad, Dani. Este virus mata a la gente y a ti no te mató". Ahí quedé como ¡chuta, sí poh, me pude haber muerto!.

Ahora que lo veo, sí. Este encierro me ha hecho pensar que uno se preocupa de cosas tan poco importantes… ahora lo único que quiero es abrazar a alguien, ver a mi familia. De repente uno anda cansado, te vas a juntar con alguien pero no vas porque te da lata o inventas una excusa, o de repente me latea un domingo ir a ver a mis papás porque he salido el día anterior y estoy cansada… y ahora digo: qué ganas de poder ir a verlos aunque sea por la ventana y tirarles un besito… ahora empiezas a valorar otras cosas que antes no ocurría.