Diputado Vidal responde a Chahín: “la DC es como Kiko cuando agarraba la pelota”

“No me siento para nada reflejado (con la frase) y Fuad Chahín sabe que esa no es mi actitud, nunca lo ha sido, independiente de que algunas personas en el FA puedan actuar con esas lógicas, y yo no voy a poner las manos al fuego por todos”, respondió el diputado RD, Pablo Vidal, a las palabras del timonel de la DC, Fuad Chahín, que dijo que en el FA son como “niños que rompen un juguete y al día siguiente quieren otro”.

“El esconde la pelota respecto de las responsabilidades propias, la DC también se parece a ese niñito que quiere que el juguete siempre sea de él, es como Kiko cuando agarraba la pelota, y la pelota es de él y sólo pueden jugar los que él dice”, dijo el parlamentario en Radio Universo.

“Yo voté por Gabriel Silver porque era el acuerdo y porque para mí es mucho más importante tener la claridad de que la conducción de la Mesa iba a estar en el sector que es mayoritario porque así lo decidió la gente. Si la mayoría de los parlamentarios son de oposición, entonces la Mesa debería estar presidida por la oposición para poder ser un contrapeso político al gobierno y ese objetivo había que cumplirlo”, agregó. “Pero la DC se ha hecho trampa a sí mima durante mucho tiempo respecto de ese posicionamiento en la oposición y ahí el principal responsable es Fuad Chahín, quien diseñó esta lógica del camino propio de la DC. Chahín es el que permanentemente se juntó con parlamentarios como Gabriel Silber negociando los temas de pensiones con el gobierno, los temas de Trabajo, dándole la espalda a la oposición“.

“La DC tiene la libertad de votar como quiera, de negociar, pero lo que no puede hacer es hacernos creer que está de acuerdo con ciertos puntos y por el lado, madrugarnos por TV como lo he dicho varias veces”, puntualizó Vidal. “Lo que uno exige es que si le vamos a pedir al otro unidad, bueno ¿cuáles son las garantías que la DC ha dado para construir esa unidad? La DC sabía desde hace más de un año pero también la última semana, que Silber no contaba con los votos suficientes, pero no por culpa del FA, los reparos los hicieron públicos diputados del PPD, del PR, no fuimos nosotros… Si la DC sabía esto, ¿por qué insistió con Gabriel Silber? Porque tenía una negociación por debajo de la mesa con la derecha, de nuevo”.

Su par UDI, Guillermo Ramírez, respondió en la misma radio sobre ese supuesto acuerdo: “no conversé con Chahín, no tengo su celular. Le pregunté a Diego Paulsen si necesitaba ayuda, a Alessandri y a Undurraga, y se me dijo que habían conversaciones y que en una de esas teníamos que votar por Silber y me preguntaron ‘cuántos votos podía conseguir, si podía ordenar a la bancada de la UDI’ y dije los que necesitaran pero nunca ocurrió. No sé si fue una idea en la cabeza de alguien o si efectivamente se juntaron y hubo una negociación, no sé. Me huele que a la DC se le hizo un ofrecimiento y la DC lo rechazó”.

“Fue un tema personal con Silber en la oposición, no con la DC, no es un tema político”, agregó Ramírez.