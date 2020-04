Subsecretaria de Salud y Covid-19: "Tenemos que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente"

08:32 Paula Daza, abordó las variables que se toman en cuenta para decretar o levantar cuarentenas en los territorios. Consultada sobre si se está aplanando la curva, advirtió que "yo no me atrevo todavía a ser tan optimista".

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, abordó los criterios que se estudian para levantar o establecer cuarentenas en territorios en el marco de la pandemia del coronavirus.

"El primer criterio es el número de casos nuevos por población, y a eso llamamos incidencia. Es distinto que haya 10 contagios en una población de un millón, a que sean 10 donde viven 100 personas. La vigilancia epidemiológica se hace de lunes a lunes, así es que desde muy temprano se desmenuza la situación, comuna a comuna", explicó a La Tercera.

Asimismo, explicó que "uno espera que haya un aumento de casos; no es que queramos no tener casos, porque estaríamos cinco años esperando contagiarnos todos. Se espera un aumento no exponencial, y por eso apretamos y soltamos", dijo, añadiendo que "al georreferenciar por cuadrante, se pueden establecer los casos nuevos por kilómetro cuadrado. Y esa es una variable importante, para dejar en cuarentena, por ejemplo, a una población y que no salga a contagiar a otra.

Por otro lado, indicó que la tercera variable es sanitaria, "considera la presencia de adultos mayores, la vulnerabilidad social, la cantidad de enfermos crónicos y el acceso a los servicios de salud".

En cuanto a la propagación del virus, insistió en que una cuarentena total del país es "impracticable", aunque, replicó que "si hipotéticamente pudiéramos estar un mes en cuarentena, probablemente no nos infectaríamos, pero ¿una vez que se levante? Vamos a seguir todos susceptibles a poder infectarnos y podríamos contagiarnos todos juntos".

Por lo mismo, aseguró que "tenemos que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente, para que los servicios de salud puedan dar adecuada respuesta".

Consultada sobre si se está aplanando la curva, advirtió que "yo no me atrevo todavía a ser tan optimista". Aunque, comentó que "las proyecciones decían que íbamos a estar con un aumento exponencial en el corto plazo, eso no ha sucedido. Pero prefiero ser cautelosa", concluyó.