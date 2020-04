El enojo de Cathy Barriga por decisión del Gobierno de no incluir a Maipú en nuevas cuarentenas: "No entiendo"

Durante esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció nuevas medidas en las que se sumaron El Bosque y San Bernardo a las nuevas cuarentenas.

Esto molestó a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, pues conversó con el matinal de Canal 13, "Bienvenidos", donde mostroó su malestar.

La edil expresó "yo estaba esperando, al igual que todos los vecinos y el país, esperando el comunicado y bueno la sorpresa es que nuevamente no está Maipú y es sorpresa porque que nosotros tenemos una población importante de adultos mayores".

"Me sorprende, porque si ustedes han visto las imágenes de nuestra comuna, sobre todo el sector céntrico hay importantes aglomeraciones de gente, lo que implica a mayor contagio y por supuesto hay que mencionar los casos críticos que tenemos que hoy día son 14, entonces no entiendo porque nuevamente nuestra comuna no aparece", finalizó la jefa comunal.