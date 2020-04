Denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado un 500% en Providencia

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reveló durante esta jornada que las denuncias por violencia intrafamiliar en la comuna han aumentado un 500%. Todo esto, en el marco de las medidas que se han tomado por la pandemia del coronavirus, en específico la cuarentena.

"Lo primero es el tema de la salud, pero también quiero señalar lo duro que es vivir una cuarentena, muchos no saben lo que significa, esto significa violencia intrafamiliar, tensión dentro de la familia, la preocupación de si me van echar o no me van a echar, replicó la jefa comunal en Mega.

"Es muy duro para los niños", añadió, insistiendo en que"tengamos claro que es súper importante, pero no es gratis".