Corte Suprema y situación de cárceles ante coronavirus: "En estás condiciones de hacinamiento es realmente una bomba de tiempo"

La fiscal Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, emitió este martes el informe "Situación recintos penitenciarios en pandemia Covid-19" donde informa la imposibilidad de implementar las medidas a nivel nacional en cuanto a las cárceles.

Según los datos de todas las Cortes de Apelaciones, en la actualidad existen 42 mil 084 internos y de ellos un 30% aproximadamente son imputados en prisión preventiva.

Cabello detalló que "con el sistema de hacinamiento que tenemos, un brote dentro de algunos penales puede ocasionar una contingencia que no podamos manejar".

"En muchos de esos lugares ni siquiera contamos con agua dentro de las celdas, en algunos casos tienen una botella con un litro y medio de agua, el alejarse más de un metro y medio es imposible", añadió.

Además, concluyó aseverando que "estamos todos ensayando, pero en estas condiciones de hacinamiento es realmente una bomba de tiempo. Las medidas de aislamiento no se han tomado a tiempo y los sistemas de salud no han respondido adecuadamente, los presos son mirados como personas de segunda categoría, por lo tanto, no se les responde como debería".