Codina volvió a la carga y criticó que “algunos ya cantan victoria mostrando cifras (…) hay gente que es indolente”

13:47 El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, volvió a cuestionar el manejo del gobierno frente a la crisis. Apuntó a la mesa técnica social llena de “economicistas”, al secretismo y a la falta de sensibilidad: “(tratemos de bajar) al mínimo el dolor que se le va a causar a este país con la muerte de familiares de tanta gente (…), no es momento de sacar cuentas alegres y estar comparándose con países que lo han hecho mal”.

La relación entre el gobierno y los alcaldes más mediáticos de Chile parece haber vuelto a sus peores días, esta vez, debido a las medidas económicas y a los criterios usados para decretar cuarentenas en el territorio nacional.

Esta mañana, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y edil de Puente Alto, Germán Codina, volvió a cuestionar el maneo de La Moneda y esta vez apuntó a la falta de sensibilidad y exceso triunfalismo del gobierno, tema que marcó el inicio de semana luego de las diferentes opiniones de los gobiernos chileno y argentino por el manejo de la crisis.

Las comparaciones con otros países han sido un tema recurrente en el Ejecutivo, de hecho el ministro Jaime Mañalich suele partir sus balances diarios dando cuenta del avance del coronavirus en los países más afectados.

Consultado sobre los criterios usados para decretar las cuarentenas, respondió: “Yo he sido bastante crítico del secretismo del Minsal con respecto a eso y otras informaciones que siento que son demasiado parcializadas. Siento que este es el momento de trabajar en equipo porque estamos en el minuto 5 de un partido muy complejo y algunos ya cantan victoria mostrando cifras y en realidad creo que además de reflejar que hay gente que es indolente… porque ponerte a mirar esto con estadísticas y números le quita sensibilidad al proceso que vivimos”.

“Aquí llevamos casi 100 fallecidos y son 100 familias que sufren. Si son más o menos que en otros países ése no es el punto. El punto es que tenemos mucha gente que está sufriendo, entonces en el ministerio debiera transparentar más la información sobre a todo a los municipios para que podamos hacer intervenciones”, agregó.

“Se lo decimos a todos los que pasan comparando cifras todos los días con el nivel internacional. Cuando alguien ve lo que pasó en Italia, España y Estados Unidos y cree que tiene saldo en la cuenta para seguir equivocándose en algunas medidas, por ejemplo una medida concreta: creo que cuando se establece la obligatoriedad de usar mascarillas para el transporte público, primero se debió haber fijado el precio de las mascarillas, dejar ideologías de lado y decir aquí se fija el precio”, apuntó el edil aludiendo al gobierno español que esta semana comenzó la entrega de 10 millones de mascarillas en el transporte público.

“En segundo lugar, el más interesado en generar una buena política pública y evitar contagios de la pandemia es el Estado, entonces el Estado debería regalar mascarillas y alcohol gel, perdón estamos en situación de catástrofe donde por ejemplo alguien que vivía vendiendo Súper 8 en la micro, ¿usted cree que tendrá plata para ir a comprar alcohol gel o mascarillas a sobre precios?”, reclamó. “Lo lógico es que el Estado, para prevenir que esto termine expandiéndose en sectores más pobres o vulnerables, tiene que ser el Estado el que salga a jugar y poner espaldas a esa gente”.

“Si Chile o Argentina u otros países… o sea de verdad de lo que tenemos que preocuparnos es que con los recursos que tenemos (…) bajemos al mínimo el dolor que se le va a causar a este país con la muerte de familiares de tanta gente que puede morir con esta pandemia, no es momento de sacar cuentas alegres y estar comparándose con países que lo han hecho mal y que se han enfrentados a un invierno complejo”, alegó.

“Si estuviéramos al revés en el mundo y aquí hubiera llegado primero la pandemia, porque aquí estábamos en invierno, estaríamos viviendo una situación igual de catastrófica que la que se vive en España e Italia. Nos salvó que veníamos saliendo del verano para tener el tiempo suficiente de ver cómo se tropezaron, de ver lo fuerte de la pandemia en el hemisferio norte para tomar precauciones acá y así y todo todavía seguimos con pocos ventiladores mecánicos, con el problema de que no hay mascarillas ni alcohol gel suficientes, con poca protección para los funcionarios de salud, esas son las preocupaciones que las autoridades deben tener y no estar comparando números todos los días”.

“Esta es una pandemia siamesa porque viene pegadita con la pandemia económica, entonces en realidad todas las medidas y cuarentenas que el gobierno implemente debieran venir de la mano con una intervención desde el Estado con la ayuda a trabajadores informales e independientes, gente que vive el día a día, yo aquí en la comuna tengo a mucha gente que vive en esas condiciones”, señaló el alcalde Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipios, Germán Codina, sobre la situación actual que vive su comuna, luego de que se decretara una cuarentena parcial la semana pasada.

“Me llegan diariamente mensajes de varias decenas de personas que están pidiendo que los incorporemos a las ollas solidarias que estamos financiando como municipio para llegar a esas familias que ganaban en el día a día vendiendo Súper 8 o cantando en el Metro y que necesitan ‘parar la olla’ como se dice vulgarmente”. “Entonces necesitamos que anuncios del gobierno se convierta en realidad de manera urgente, yo siento que la burocracia le está ganando a todo este paquete de medidas económicas”, dijo en Radio Universo.

“En el Ministerio de Desarrollo Social, donde se creó un comité de expertos, fundamentalmente economicistas, deben agregarse personas que vengan de tres ámbitos distintos: primero Contraloría porque estas medidas pasan por un control; en segundo lugar, los gremios de la micro y pequeña empresa, Conapyme y la Multigremial de Emprendedores; y el tercer grupo son los municipios”, agregó. “Creoque lo que falta es trabajar en equipoporque esos economistas que están en esta mesa que creó el ministerio no son los que van a implementar estas medidas y no se verán enfrentados al día a día. Entonces lo lógico, para no partir de foja cero, es articular con quienes sí lo van a hacer”.

“Los municipios son la columna vertebral del Estado en el territorio y finalmente todos los paquetes de ayuda económica terminaran pasando por algún programa con algún municipio. Entonces lo lógico es que ya estemos con la Contraloría, con el ámbito de los emprendedores y los municipios sentados en la misma mesa para que no se terminen dando ideas o pensando que las cosas van a funcionar y en realidad se está planificando mal, podría ser que se esté planificando mal”, sentenció.