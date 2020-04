Ministro del Interior: "El escenario actual es que las peores proyecciones del coronavirus que teníamos no se han dado"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió en entrevista con radio Cooperativa, a la situación en el país en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.

Respecto a las condiciones sanitarias, Blumel aseguró que el escenario actual es que las peores proyecciones no se han dado, en relación a las cifras nacionales por contagios. “No estamos ni optimistas ni pesimistas, pero el escenario actual es que las peores proyecciones del Coronavirus que teníamos no se han dado, pero lo más complejo está por delante. Tenemos que ser muy cautos", dijo.

Además el titular de Interior abordó los casos de violaciones de cuarentenas y planteó que "la irresponsabilidad tiene un costo muy alto y no lo podemos aceptar", luego de que ayer el presidente Sebastián Piñera, anunció un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes no respeten la medida sanitaria. “Las normas tienen que ser generales y las sanciones deben aplicarse de la misma manera a todas las personas que las incumplan. Como se dice, ley pareja no es dura”, indicó.

Blumel, sin embargo, destacó que en general, la ciudadanía se ha comportado en forma responsable, con las medidas que han sido anunciadas a raíz de la pandemia.