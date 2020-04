Jordi Castell interrumpió transmisión en vivo para responder comentario de usuaria: "Púdrete por amargada"

Las transmisiones en vivo de Jordi Castell a través de Instagram, se han convertido en un panorma seguido por cientos de personas. Y si bien, la mayoría de los momentos son amenos, también ha recibido comentarios negativos, como el de una usuaria al que no dudó en responder.

Todo ocurrió, mientras se encontraba entrevistando a Javiera Acevedo, y el fotógrafo decidió interrumpir la conversación para enviarle un mensaje a la seguidora.

"Disculpa un segundo (a Javiera Acevedo)… No se me puede pasar. Karla, con K, si no te gustamos, desconéctate. Pero si estás escribiendo pesadeces es porque te gustamos demasiado", inició.

"No nos muestres tu resentimiento, porque no vamos a hacer caso de tu fracaso ni de tus derrotas, linda. Así que ubícate. Y la caca cómetela de vuelta. Adiós… Es que no tengo paciencia…", añadió.

Asimismo, Javiera Acevedo se sumó: "Me encanta. Cómo tení tanto tiempo, o poca vida, o tanto tiempo, como para meterse a mirar dos personas y ponerle caca".

Haciendo uso de esta palabras, Jordi agregó: "Y que se la coma de vuelta ella (...) Yo le devuelvo la caca (...) te mando unas penumbras. Púdrete por amargada… Sigamos con las preguntas y respuestas", concluyó.