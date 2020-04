Jacqueline van Rysselberghe por ley humanitaria: "Todo el mundo sabe que esa ley no se va a aprobar"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, hizo referencia a la ley de indultos conmutativos y a la petición que realizó junto a otros parlamentarios de Chile Vamos en el el Tribunal Constitucional.

“Este es un gobierno de centroderecha, pero lo que pasa es que en este tipo de temas hay un poco de falta de convicciones”, comentó a La Tercera.

Y en particular, sostuvo que "a nosotros nos dolió que nuestro gobierno haya generado una discriminación arbitraria en torno a personas que fueron condenadas por violaciones a los derechos humanos, pero que no fueron autores intelectuales o materiales, que fueron condenados porque obedecieron órdenes de superiores y no tuvieron la visión o la fortaleza de decir “no”", añadió.

Y en este sentido, añadió que "la connotación habría sido distinta si eso hubiese surgido como una discriminación de la izquierda, porque eso para nosotros es entendible".

Consultada sobre el reimpulso del gobierno reimpulsó a la ley humanitaria, donde sí se incluyen a condenados por delitos de lesa humanidad, añadió que "no es un gesto, si todo el mundo sabe que esa ley no se va a aprobar, eso fue una mascarada del gobierno", replicó.