[VIDEO] Pancho Saavedra se volvió viral tras protagonizar sorpresiva aparición en Live de Jared Leto

Sorpresa causó en las redes sociales, la aparición de Pancho Saavedra en un Live del actor internacional Jared Leto. Ambos cruzaron algunas palabras, hasta que se perdió la conexión.

Según contó el mismo animador nacional en su cuenta de Instagra, estaba "jugando a que algún día" lo conocería, cuando le pidió "conexión el conectó".

“Voy a ir en vivo contigo, ¿Chile? ¿Francisco? No lo sé”, dijo en inglés al actor antes de conectarse. Después apareció Saavedrea respondiendo: "My name is Francisco, from Chile” (Mi nombre es Francisco, de Chile). Pero en segundos se desconectó.

El momento fue registrado por un usuario, quien lo compartió en redes sociales y se volvió viral.