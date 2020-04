Fotógrafo fue agredido en Matadero Franklin tras denunciar falla en sistema de protección al público

15:59 José Francisco Zúñiga, reportero gráfico de AgenciaUno fue agredido tras señalar a la administración el no funcionamiento del túnel sanitizador para el público, que a esa hora realizaba sus compras en el lugar.

José Francisco Zúñiga, reportero gráfico de AgenciaUno, denunció que fue agredido con golpes de pie y puño este sábado en el Matadero Franklin, en la comuna de Santiago.

Lo anterior se registró esta mañana durante la fiscalización del uso obligatorio de mascarillas en el recinto, tras la entrada en vigencia de la normativa por la pandemia del COVID-19.

El fotógrafo alertó al administrador del recinto, José Reyes, el no funcionamiento del túnel sanitizador para el público que a esa hora realizaba sus compras, tras levantarse la cuarentena en el sector sur de la comuna.

El hecho fue reconocido por Reyes, argumentando que el dispositivo debía ser reabastecido con agua, pero sin tomar medidas para remediar la situación.

El reportero gráfico recalcó el hecho de que las personas debían ser sanitizadas antes de entrar al matadero, para reducir las posibilidades de contagio por Coronavirus.

Ante la insistencia, el administrador acusó al fotógrafo de no portar mascarilla, lo que era falso, y de no utilizar guantes, pese a que esta medida no es obligatoria.

Posteriormente, Reyes instruyó que el reportero gráfico fuese retirado del recinto, momento en que fue agredido con golpes de puño y pie por seis hombres, incluyendo a Reyes.

De acuerdo a la versión de Zúñiga, la única persona que lo defendió del ataque e intentó calmar la situación, fue el abogado Alfredo Morgado, concejal de la comuna de Santiago.

Cabe destacar que los hechos se registraron entre las 11:30 y 12:00 horas de este sábado, momentos en que había gran afluencia de público en el matadero Franklin.