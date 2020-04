Mañalich dijo ser "partidario" de que "todas las escuelas de lugares donde no hay epidemia, deberían volver el 27 de abril"

"Soy partidario de que las escuelas rurales y todas las escuelas de lugares donde no hay epidemia, deberían volver el 27 de abril", aseguró en Mesa Central, durante la mañana de este domingo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

El jefe de cartera, abordó una serie de temáticas, incluyendo el proceso actual en el que se encuentra el país en cuanto al coronavirus.

"Estamos empezando una quinta fase: cómo empezamos a manejar las cosas dado que el número de recuperados es cada vez mayor, entonces, cómo empezar una nueva normalidad", señaló.

Consultado sobre el fin de la emergencia, indicó que existen dos alternativas. "Uno, que un número relevante de la población, un 80%, se infectó de COVID-19 y generó defensas. La segunda es a través de una vacuna".

Y en este sentido, indicó que "la nueva normalidad, en el sentido ya más amplio, de todo el país, va a llegar con la primavera".

Por otro lado, Mañalich abordó las polémicas de los últimos días por el carnet de alta y los dichos del embajador de China en Chile, Xu Bu, quien aseguró no tener "información sobre la donación de 500 ventiladores que la parte china habría comprometido".

"Yo no voy a decir ninguna palabra de los ventiladores. Están llegando", argumentó, añadiendo que "si se sabe nos los secuestran", dijo, haciendo referencia a la "guerra" de los respiradores.

En cuanto al carnet de alta, insistió en que los dichos de la OMS fueron mal "editados", criticando a la prensa. "El trabajo de la prensa es vender cosas en base a inventar mentiras”.

RETORNO AL TRABAJO PRESENCIAL

En el mismo espacio, el ministro fue consultado sobre el instructivo del gobierno que ordena el regreso de los funcionarios públicos a sus labores presenciales. La medida generó polémica, y la reacción del Consejo Asesor Covid-19, quienes aclararon que la medida no les fue consultada.

"La pregunta que le hacen al consejo es una que no pueden contestar (...) ¿correspondía que les preguntáramos?, no", añadió, reiterando que "no corresponde que los consulten".

Antes de esto, Mañalich comentó que "aquí lo que se propone es una vuelta gradual que tiene que ver con los trabajadores del sector público, pero es una señal para todo el mundo laboral".