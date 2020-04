Jean Philippe Cretton: "La TV tiene que mutar a las necesidades sociales que van surgiendo"

Varias semanas lleva Jean Philippe Cretton ensayando desde su hogar "Casa Estudio", su nuevo programa que debuta hoy a las 12.45 horas por Chilevisión. En él, el periodista se conectará virtualmente con otros famosos que, como él, están guardando cuarentena.

La idea, explica el mismo Cretton a hoyxhoy, es "ser una compañía en momentos difíciles para todos". "La premisa que tiene es que todos trabajamos desde nuestras casas, entonces nadie está en estudio", agrega.

En cada capítulo el periodista será acompañado virtualmente desde sus casas por rostros de CHV, como Julián Elfenbein, Millaray Viera, Emilia Daiber, Cristián Riquelme, Julio César Rodríguez, Manuel de Tezanos, Tita Ureta y Macarena Pizarro, entre otros.

Con este nuevo espacio, el animador regresará al horario del mediodía, que dejó en diciembre pasado tras el fin de "Viva la pipol", el matinal que conducía junto a Pamela Díaz y Felipe Vidal que fue sacado de pantalla en medio de las reestructuraciones programáticas debido al estallido social.

A mí me parece bien. Hay que concebir la televisión como un ser vivo que tiene que ir mutando a las necesidades sociales que van surgiendo. No hay por qué tener códigos rígidos y si un matinal es de una determinada manera no se tiene que mantener intacto hasta el final. Yo creo que una lección importante la vivimos con el estallido social, donde todos tuvimos que buscar nuevas formas de abarcar los contenidos de nuestros respectivos programas. Y a mí me parece siempre súper provechoso; me parece que es bueno, bueno para la industria, para el espectador y genera un desafío para quienes hacemos televisión.

A mí lo que me resultó súper atractivo de este proyecto es que tiene este carácter de innovación, de vanguardia, de atreverse, de tener movilidad en los contenidos y hacerlo de una manera que es nueva para todos. Yo nunca había tenido la opción de trabajar desde mi casa, es absolutamente novedoso. Muchas veces me toca trabajar con mi hija, entonces está al lado mío viendo cómo trabajo. Es entretenido.

Hay día y días. Hay días que se me hacen muy llevaderos y otros que se me hacen un poquito más complejos. Pero haciendo un promedio, bien. A mí el tema del encierro no me complica en lo más mínimo, yo soy un tipo bien tranquilo, me gusta estar en la casa y encuentro acá mis espacios de mayor confort. No echo tanto de menos estar saliendo, haciendo actividades en la ciudad, no me vuelve tan loco eso. Pero la situación, el contexto casi apocalíptico es lo que a uno muchas veces lo hace despertar de una manera u otra.