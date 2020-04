Monitoreo a distancia, charlas tácticas y coaching es la pauta de Paula Navarro para sus "Bohemias"

El 15 de marzo Santiago Morning ganó como visita a Temuco en la primera y única fecha del torneo femenino, suspendido hasta agosto debido al coronavirus. Tras casi un mes sin entrenamientos en cancha, la entrenadora Paula Navarro Alvear cuenta cómo lo han hecho en estas semanas, haciendo especial énfasis en lo mental, físico y táctico.

"Después de la ratificación de la suspensión cambiamos la planificación para hacer otras actividades. Ahí metimos el trabajo mental, prevención de lesiones, trabajo técnico en espacio reducido y charlas tácticas", cuenta a hoyxhoy.

Tras ese duelo con Temuco se determinó que cada jugadora, para su tranquilidad y la de sus familias, se quede en su casa. "Por ejemplo, Jenny Acuña se fue a Iquique, la Ryan Torrero que vive en California, Gabriela Bórquez que vive en Chiloé. Ahí tienen dónde hacer actividad física, son apenas cinco jugadoras las que están en departamento y hacen trabajo con balón en el estacionamiento o algún otro lugar del edificio. Todas también tienen bicicletas estáticas. Además, les pasamos elementos como bandas elásticas", detalla.

Con el trabajo físico monitoreado, y sabiendo la extensión de la pausa, Navarro cuenta que también están trabajando lo táctico en sus charlas. Lo que quiere transmitir es que las jugadoras necesitan entender por qué hacen lo que hacen en la cancha, algo que en su experiencia les facilita las decisiones que toman en un partido.

"Me ha pasado que las jugadoras me dicen: 'Cuando yo comprendí los contenidos me fue más fácil en la cancha. Por eso me pasaba esto, y así'. Es importante aprovechar el tiempo", plantea.

Lo táctico, dice, va de la mano de recalcar cuál es la idea de juego que ella busca en la cancha, la que define así: "Es un equipo protagonista, que le gusta tener el balón, que remata mucho al arco, que tiene buen trato de balón porque tenemos jugadoras técnicas. No nos caracterizamos por replegarnos y esperar a que nos ataquen".

Agrega, eso sí, que es necesario adaptarse dependiendo del partido y del rival, algo que ejemplifica con el partido de cuartos de final del año pasado ante Corinthians en la Libertadores femenina, en la que cayeron 2-0. "Las jugadoras eran más grandes, la diferencia de planilla era 10 veces más cara que la nuestra. El nivel que tienen ellas implica que no puedes dejar tantos espacios, te tienes que adaptar. Lo importante es saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo y por qué lo hacemos".

A distancia, sin la presión del siguiente partido, lejos de una cancha y con tres meses y medio más en la misma situación, lo más difícil es mantener enchufadas en lo futbolístico a un plantel de 25 jugadoras. Para eso, la entrenadora dice que por fortuna desde el año pasado vienen trabajando en coaching con Fernando Calquin. "Él trabaja la fortaleza mental, lo que ahora toma un rol protagónico porque el análisis que hemos hecho es que lo psicológico es fundamental. Sirve para que ellas sepan que son atletas y también cómo relacionarse con la sociedad, su familia, con lo que está pasando, que sepan sobrellevar el encierro".

Las dinámicas se trabajan una vez a la semana en actividades grupales y una vez a la semana en actividades individuales. "Las hace interactuar y además son cosas entretenidas que les sirven porque ven a sus compañeras, se ríen".

Lo que no tiene tan contenta a Navarro es que, mientras el fútbol femenino y juvenil no volverá hasta agosto, desde la ANFP se busquen opciones para ver cuándo puede volver el torneo masculino. "Dentro de la lista de prioridades de ellos el fútbol femenino no está. Hay cosas más importantes y nosotros estamos unos peldaños más abajo en la toma de decisiones. Esperemos que algún día cambie esto".

En lo que sí agradece que se les haya considerado es en la negociación por los sueldos. El Morning es pionero a nivel femenino y en su plantel de 25 jugadoras, 20 de ellas tienen contrato profesional. Tras reunirse todos los estamentos con el presidente Sebastián Nasur, se acordó disminuir un porcentaje del sueldo desde abril y hasta que vuelva la actividad.

"Es un porcentaje razonable y las jugadoras se manifestaron agradecidas de que se les preguntara en vez de imponer. Es el único club en Chile que mantiene dos planteles profesionales, por lo tanto no es menor. Creo que es hacer un mínimo esfuerzo, es un porcentaje menor y todos aceptaron", revela.

Agradece, de paso, el apoyo de auspiciadores en estos momentos. "Absolut fue el primer auspiciador que se la jugó y nos ha estado apoyando. Gracias a ellos también se fueron sumando más". Porque el objetivo sigue siendo la Copa Libertadores de fin de año en el país: "Está en mi mente y con el plantel ya esperamos agosto. Esperamos ser campeonas locales de nuevo y llegar por lo menos a la final de la Libertadores y ojalá ganarla, ese es el objetivo".